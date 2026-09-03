Discarica a cielo aperto a rischio incendio, maxi sequestro a Sant’Antimo

Un’ area agricola trasformata in deposito incontrollato di rifiuti a pericolo di innesco incendio a ridosso di binari delle Ferrovie dello Stato. Più di mille metri quadri posti sotto sequestro contestualmente ad abusi edilizi in terreni che dovrebbero presentare alberi da frutto. La Polizia Locale di Sant’Antimo in stretta sinergia e supporto con i militari dell’Esercito Italiano del Raggruppamento “Campania” dell’Operazione Strade Sicure – Terra dei Fuochi dell’Esercito Italiano, a guida “Lancieri di Aosta”, comandati dal Colonnello Francesco LEO.
Le attività sono state pianificate congiuntamente e molte monitorate dall’alto grazie all’impiego di assetti IMINT (Imagery Intelligence), con droni in forza all’Esercito Italiano che sorvolano varie aree del territorio per documentare eventuali criticità ambientali.