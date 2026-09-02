Discoteca gratis a Coroglio, la polizia regala gli ingressi ai guidatori sobri

PUBBLICITÀ

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Polizia di Stato per la prevenzione dell’incidentalità stradale e il contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida, nella notte del 29 agosto, nella zona di Coroglio, è stato realizzato un servizio nell’ambito del progetto “Questa sera guido io”, promosso dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e Feder Balneari Italia.

I controlli della polizia a Coroglio

Nel corso della serata, gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Napoli, dei Distaccamenti di Sorrento e Nola e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno svolto mirati servizi di controllo, finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

Complessivamente sono state controllate 90 persone, di cui 40 conducenti con i relativi veicoli. Sono state contestate 18 violazioni del Codice della Strada, con il ritiro complessivo di 4 patenti di guida e la decurtazione complessiva di 15 punti. In particolare, 4 conducenti sono stati denunciati, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro per aver assunto sostanze stupefacenti, in attesa dell’esame di riscontro di II° livello.

Le iniziative di prevezione

L’attività ha coniugato prevenzione, sensibilizzazione e controllo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili alla guida e di contrastare tutte quelle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada. Contestualmente, il personale impegnato nel servizio ha incontrato i giovani presso un locale della movida napoletana nella zona di Coroglio, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione previste dal progetto.

Attraverso momenti di dialogo e un’attività dimostrativa, i partecipanti hanno potuto sperimentare, mediante visori che simulano lo stato di alterazione psicofisica, le difficoltà che tali condizioni possono determinare alla guida, cimentandosi in un apposito percorso stradale. Nel corso dell’incontro è stata, inoltre, illustrata la figura del “guidatore designato”, quale scelta consapevole e responsabile all’interno del gruppo per garantire il rientro in sicurezza al termine della serata.

Premiati i guidatori sobri

Nel corso dei controlli sono stati forniti biglietti omaggio ai guidatori che sono risultati negativi ai controlli relativi all’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti. Tali interventi evidenziano l’impegno costante della Polizia di Stato che, al fine di garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e di contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi, pone in atto attività sia di controllo, sia di interazione con i più giovani, predisponendo momenti di dialogo e interazione che sono finalizzati a far comprendere agli stessi l’importanza del rispetto delle regole del codice della strada in un’ottica di tutela sia personale sia della collettività.

Progetto “Questa sera guido io “

La Polizia di Stato, nell’ottica della tutela della circolazione stradale e sicurezza degli utenti, nel corso dell’estate ha predisposto numerose iniziative finalizzate al contrasto dell’incidentalità stradale e della lotta a comportamenti scorretti alla guida che possano recare nocumento alla circolazione.

Tra le tante iniziative in programma, finalizzate alla prevenzione, la Polizia Stradale ha effettuato nella notte del 29 agosto, nell’ambito del progetto “questa sera guido io”, incontri con i giovani presenti presso alcuni locali della città di Napoli e in località Coroglio, aderenti all’iniziativa, con momenti di dialogo, di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, distribuzione di materiale informativo e proiezione di filmati.

L’obiettivo di tale iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia, che interessa tutto il territorio nazionale, è di favorire l’assunzione di comportamenti consapevoli parlando direttamente ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate, ricordando che il divertimento e la sicurezza non sono antitetici ma possono coesistere. Nell’ambito di tale progetto rientra la figura del “guidatore designato” che, all’interno del gruppo, sceglie consapevolmente di astenersi dalla consumazione di alcolici, al fine di riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata.

Il progetto in programma prevede, altresì, l’assegnazione di ticket omaggio per l’ingresso al locale, a favore dei giovani che risulteranno negativi agli accertamenti etilometrici e tossicologici.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali direttrici stradali con servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e di ogni comportamento che possa mettere in pericolo la vita propria e degli altri, nell’ottica della tutela della sicurezza stradale, della prevenzione e contrasto di comportamenti di guida pericolosi perché, bisogna sempre ricordare, che la nostra prudenza è la sicurezza di tutti.