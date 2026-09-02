Raid nella nota gioielleria a Lago Patria, ladri forzano l’ingresso e rubano 80mila euro di preziosi

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Raid nella notte a Lago Patria, sul litorale giuglianese, dove una banda di malviventi ha preso di mira la gioielleria “Stone Gioielli”, in via Lago Patria, portando via gioielli e altri preziosi. Il valore complessivo del bottino è ancora in corso di quantificazione.

Raid nella nota gioielleria a Lago Patria, ladri forzano l’ingresso e fanno incetta di gioielli

Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 2. Secondo quanto emerso, i ladri avrebbero forzato l’ingresso dell’attività commerciale utilizzando un flex, riuscendo poi a introdursi all’interno del negozio e a svuotare le vetrine.

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A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal rumore provocato dal flex e dal vociare dei componenti della banda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno effettuato i rilievi e avviato immediatamente le indagini. I militari si sarebbero anche messi all’inseguimento dell’auto utilizzata dai malviventi per la fuga che però avrebbero fatto perdere le loro tracce.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire tutte le fasi del raid e risalire all’identità dei responsabili. Grande amarezza per i giovani titolari dell’attività, due imprenditori di Castel Volturno, che dopo il colpo hanno affidato ai social il loro sfogo: “Questo è ciò che rimane dei nostri sacrifici”.