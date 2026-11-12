Domenico Caliendo, mamma Patrizia dopo l’udienza: “Tanta rabbia nel rivedere Oppido”

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“Non vedevo l’ora di vederlo, è stato un bell’impatto, è uscita fuori la rabbia, avrei preferito vedere anche tutti gli altri sei, perché tutti hanno sbagliato, chi più, chi meno”. Così Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, ai giornalisti, al termine dell’udienza durante la quale, nell’aula 116 del Tribunale di Napoli, si è svolta la prima parte dell’esame e del controesame dei periti incaricati dal gip Mariano Sorrentino di redigere la relazione sull’incidente probatorio nell’ambito delle indagini sulla morte del piccolo.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato il 17 Febbraio”, ha detto ancora Patrizia, facendo riferimento al cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto di cuore fallito. “Mi fa solo piacere che Oppido abbia salvato tante vite, – ha detto ancora la mamma di Domenico – tanti bambini, ma mio figlio è morto”. Oggi in aula si sono introdotte, tra l’altro e senza autorizzazione, due sostenitrici del cardiochirurgo, subito individuate e accompagnate all’esterno dalla Polizia.

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Per Patrizia è stata una giornata difficile: “Sarà difficile anche quella di domani, ma il peggio deve ancora arrivare: quando saranno sentiti tutti gli indagati che diranno quello che è successo ma diciamo che siamo pronti, che è quello che volevamo e quello che stavamo aspettando”.