Doppie schede nascoste negli apparecchi: cosa cercano davvero i controlli nei bar

Le operazioni congiunte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che interessano periodicamente gli esercizi pubblici del territorio, dalle province di Napoli e Caserta fino a Benevento, portano spesso alla luce un mondo sommerso di irregolarità. Sequestri di apparecchi da intrattenimento, sanzioni e rinvenimento di denaro contante non dichiarato sono il risultato visibile di un’attività di controllo che va ben oltre la semplice verifica delle licenze. Ma cosa significa esattamente quando si parla di un apparecchio “alterato” o “manomesso”? E perché queste operazioni interessano tanto l’ordine pubblico quanto, e forse soprattutto, le casse dell’Erario?

Al centro delle indagini e delle frodi più diffuse si trova un meccanismo tecnicamente insidioso: l’occultamento di una seconda scheda di gioco all’interno delle macchine. Comprendere questo sistema significa capire la logica di una frode strutturata che danneggia lo Stato e l’intera filiera legale del gioco pubblico.

La frode della “doppia scheda”: come funziona

Ogni apparecchio da intrattenimento con vincita in denaro, per essere legale, deve essere collegato alla rete telematica dello Stato, gestita da SOGEI per conto di ADM. Questo collegamento è fondamentale: serve a tracciare in tempo reale ogni singola giocata, calcolando la “raccolta” (il totale delle somme inserite) e, di conseguenza, la base imponibile su cui viene applicato il PREU, il Prelievo Erariale Unico. Si tratta, in sostanza, dell’imposta che l’operatore versa allo Stato.

L’alterazione più comune consiste nell’installare una seconda scheda madre, completamente illegale e non collegata alla rete, all’interno del cabinato. Questa scheda “fantasma” può essere attivata o disattivata a distanza, spesso tramite un telecomando o una sequenza di comandi nascosta. Quando è attiva, l’apparecchio funziona normalmente per il giocatore, ma le giocate vengono processate da questo circuito parallelo. Il risultato è che una parte significativa della raccolta non viene registrata dal sistema telematico statale. Di fatto, la macchina risulta ufficialmente meno “giocata” di quanto non sia in realtà, abbattendo drasticamente l’imponibile fiscale e generando un profitto “in nero” per chi gestisce il sistema.

L’analisi dei flussi e l’incubo dell’accertamento presuntivo

I controlli delle Fiamme Gialle e dei funzionari ADM non sono casuali. Spesso partono da un’attenta analisi dei dati. Gli analisti monitorano i flussi di gioco registrati dalla rete telematica e cercano le anomalie: un apparecchio situato in un bar molto frequentato che dichiara una raccolta inspiegabilmente bassa rispetto alla media di mercato, oppure cali improvvisi e ingiustificati nei volumi di gioco di un determinato esercizio. Questi sono i campanelli d’allarme che fanno scattare le verifiche sul campo.

Le operazioni sono spesso “sincrone”, ovvero eseguite contemporaneamente su più punti vendita collegati allo stesso gestore, per evitare che un controllo in un locale possa allertare gli altri, dando loro il tempo di disattivare i sistemi illegali. Una volta sul posto, i tecnici specializzati aprono gli apparecchi e vanno a caccia della componentistica hardware non autorizzata.

Ma cosa succede se la manomissione è tale da impedire la lettura dei dati o se la scheda di gioco risulta illeggibile? In questi casi, la normativa prevede uno strumento temuto dagli operatori: l’accertamento con metodo presuntivo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a stimare la raccolta evasa basandosi su dati statistici, come la media di incasso di apparecchi simili per tipologia e collocazione geografica. Queste stime possono portare a sanzioni e recuperi d’imposta estremamente onerosi, che superano di gran lunga il potenziale guadagno illecito.

Il punto non è l’intrattenimento in sé, ma la tracciabilità: quando il denaro gira fuori dai circuiti controllati diventa un problema; lo stesso tema vale anche online, dove ha senso capire quali sono le piattaforme legali con denaro reale e cosa le distingue da circuiti opachi. La garanzia di operare all’interno di un perimetro autorizzato e monitorato dallo Stato è ciò che separa un’attività legittima da una illegale, sia essa fisica o digitale.

Le responsabilità e i danni per la filiera legale

La questione non riguarda solo il gestore fraudolento. Anche l’esercente, ovvero il titolare del bar o della sala, ha precise responsabilità. Sebbene possa non essere l’autore materiale della manomissione, è suo dovere assicurarsi che gli apparecchi installati nel suo locale siano conformi alla normativa. L’ignoranza, in questo caso, non è una scusante e le sanzioni possono colpire anche lui, fino alla sospensione o revoca della licenza.

Inoltre, questa pratica crea un danno enorme a tutta la filiera del gioco legale: i concessionari, i produttori di hardware e software e i gestori che operano nel rispetto delle regole subiscono una concorrenza sleale che erode i loro margini e inquina il mercato. I controlli, quindi, non servono solo a recuperare il gettito fiscale evaso, ma anche a tutelare un settore industriale che si basa su regole precise e investimenti trasparenti. La lotta alle “doppie schede” è, in definitiva, una difesa della legalità economica contro chi cerca scorciatoie per operare nell’ombra.