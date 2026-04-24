Dramma della solitudine nel Casertano, 56enne trovata morta tra escrementi di animali

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Dramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una canotta, circondata da escrementi di animali. La donna viveva sola con circa trenta gatti e quattro cani.

A dare l’allarme è stata una vicina che di solito le portava la spesa: martedì scorso non è riuscita a contattarla e ha deciso di entrare in casa con delle chiavi lasciate all’esterno. Poi la macrabra scoperta e la segnalazione ai carabinieri della locale stazione. Si ipotizza un malore, ma sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia, che si terrà all’istituto di medicina legale di Caserta.

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