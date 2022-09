Dramma nel dramma a Marcianise, Filippo muore nel giorno dei funerali del genero

Grave lutto sconvolge la città di Marcianise. Filippo Piccolo, 60enne molto noto in città, è morto nella giornata di ieri, mercoledì 28 settembre. “Ho appena letto la notizia anche della tua dipartita, Filippo il gommista, eri un uomo semplice e sorridente, non ci dimenticheremo di te!” recita un post su Facebook di Marcianise Nel Cuore.

L’uomo, di professione gommista, lascia moglie e figli. Proprio una delle figlie il giorno prima aveva sofferto la scomparsa del martito 34enne Vincenzo Bove. Il suocero se n’è andato a poche ore di distanza dal genero, nella giornata del suo funerale. Il sindaco e cliente, Antonello Velardi, in un post di condoglianze su Facebook, lo definisce “un uomo buono”.

“E se ne è andato pure Filippo Gommista Piccolo, ‘mast Filippo’. Poco fa, sul far della sera. Ha aspettato che si celebrassero i funerali del genero che lo ha preceduto di poco; poi si è accomiatato. Per la famiglia è una tragedia, per me è una tristezza infinita. Ho difficoltà a capire, a comprendere. Non ho la forza di immergermi in questa tragedia. Era il mio gommista, Filippo. Ma era molto di più. Gli volevo e gli voglio bene: era un uomo buono, profondamente buono. La sera prima della mia elezione, volle offrirmi ‘o per e o muss’, sulla panchina del marciapiedi a Puzzaniello: gioivo con lui, ora piango a quel ricordo. La sua fine colpisce i suoi amici, e sono tanti. Colpisce la comunità di Marcianise: lui e il genero volati via per il flagello che ci sta falcidiando. E noi, qui, senza parole, inchiodati alle nostre responsabilità. Nella sera della morte, tutto ci appare più buio. Le parole non hanno più senso, tutto il resto è niente. Ciao Filippo, la terra ti sarà lieve. Un forte abbraccio ai familiari, come potremmo mai consolarli?”.