Dramma nel Napoletano, Marco muore in strada all’improvviso a 32 anni

Marco Caruso è morto all’alba di ieri nel centro antico di Castellamare di Stabia. Come riporta Il Corrierino la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, quindi, sarà disposta l’autopsia per capire cosa sia accaduto al 32enne. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita a Calata Gesù alle 4 di notte ma sul suo corpo nessun segno di violenza.

Per i medici arrivati in suo soccorso, chiamati dai residenti, la diagnosi è arresto cardiaco. I carabinieri della compagnia di Castellammare sono alla ricerca delle immagini della videosorveglianza per capire se qualcuno abbia portato il giovane lì e lo abbia abbandonato.

MARCO ERA MOLTO AMATO IN CITTA’

Marco lavorava in uno store di riparazione di telefonini e articoli elettronici al centro di Castellammare. Tifoso della Juve Stabia e amato da tutti, in tanti sotto choc da ieri. “Com’è possibile, era pieno di vita, ditemi che non è vero” scrive Andrea ricordando Marco sui social. Nessuno si spiega come sia successo. “Un macigno di immensa tristezza mi ha svegliato stamattina” aggiunge Carmine. I funerali saranno fissati dopo il dissequestro della salma.