Droga e contanti nascosti nell’auto in sosta, due arresti a Napoli

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne ed un 24enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Marco Aurelio Severino, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter avvicinarsi, con fare guardingo, ad un’auto in sosta; il passeggero, identificato poi per il 24enne, dopo aver aperto la portiera e prelevato un involucro dall’abitacolo, avvedutosi della presenza dei poliziotti, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato insieme al conducente del mezzo, trovato in possesso di 635 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno dell’autovettura, dove hanno rinvenuto 24 involucri di marijuana del peso di 33 grammi circa. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.