Droga in casa a Scampia, preso il nipote del ras ucciso nella faida

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Ennesimo arresto per droga a Scampia. E ancora una volta a finire in manette è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine nonostante la giovane età. I carabinieri della stazione carabinieri di Scampia hanno arrestato con le accuse detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Paladini, 25enne.

Il ragazzo, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di 2 mezze placche e 12 stecche di hashish, 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 2 involucri con dentro la droga ancora da ripartire, materiale per il confezionamento e 2 mila e 670 euro circa, in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. All’interno dell’abitazione anche 46 proiettili.

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Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio. Giovanni Paladini è il nipote di Pasquale, ucciso nel 2005 al rione Don Guanella nell’ambito della guerra che oppose i Di Lauro agli scissionisti. A entrare in azione sarebbero stati almeno due sicari che una volta compiuta la loro missione di morte si allontanarono precipitosamente. L’agguato avvenne non molto distante dall’abitazione della vittima. Assistito dall’avvocato Luigi Poziello, giovedì mattina è stato fissato per Paladini la convalida dell’arresto a Poggioreale.