È morto il giudice Frank Caprio, i video dei suoi processi hanno commosso il mondo

Si è spento a 88 anni Frank Caprio, il giudice americano diventato celebre in tutto il mondo grazie al programma televisivo Caught in Providence e ai video virali diffusi sul web. Amato per il suo stile unico in aula, capace di unire rigore e umanità, Caprio era conosciuto come il “giudice gentile”.

La notizia della sua morte, dovuta a un tumore al pancreas, è stata comunicata dalla famiglia attraverso un post sul suo profilo Instagram. Solo pochi giorni fa l’ex magistrato aveva condiviso un video in cui raccontava apertamente la sua battaglia contro la malattia.

Giudice municipale in pensione, Caprio aveva trasformato la sua aula di tribunale in un luogo in cui anche le regole potevano convivere con la compassione. Non era raro che annullasse multe o trovasse soluzioni creative per chi si trovava in difficoltà. In più di un’occasione aveva chiamato i bambini a “giudicare” i propri genitori, trasformando un momento sanzionatorio in un’occasione di leggerezza e riflessione.

Alcuni episodi sono diventati iconici: come quando condonò le multe a una madre che aveva perso un figlio, o quando invitò i telespettatori a non lasciare debiti nei bar dopo aver assolto un cameriere sottopagato per una violazione stradale.

Il successo del programma, registrato nella sua stessa aula, ha superato i confini americani grazie ai social, raggiungendo oltre un miliardo di visualizzazioni.

“Un marito, padre, nonno e amico devoto”, così lo ha ricordato la sua famiglia, sottolineando come la sua compassione, umiltà e fede nell’umanità abbiano toccato milioni di persone.

Con il suo sorriso, il suo umorismo e la sua gentilezza, Frank Caprio ha lasciato un segno indelebile non solo nella giustizia americana, ma nel cuore di chiunque abbia incontrato il suo sguardo.

Le origini casertane

Nato e cresciuto a Federal Hill, il quartiere italo-americano di Providence, Frank Caprio era figlio di Antonio, fruttivendolo emigrato da Teano (Caserta), e di una madre statunitense di origini italiane. Secondo di tre fratelli, sin da ragazzo contribuì al sostentamento della famiglia svolgendo piccoli lavori, dal lavapiatti al lustrascarpe.

Dopo il diploma alla Central High School, dove si distinse vincendo un titolo nazionale di wrestling, iniziò a insegnare storia ed educazione civica. Parallelamente frequentava i corsi serali di giurisprudenza alla Suffolk University di Boston, costruendo passo dopo passo il percorso che lo avrebbe portato in magistratura.