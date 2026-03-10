È morto il tiktoker Luigi Nativi, aveva 18 anni

PUBBLICITÀ

È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, tiktoker originario de La Maddalena, in provincia di Sassari. La notizia della scomparsa del giovane content creator ha scosso la comunità e il mondo dei social, dove era conosciuto anche per il rapporto di amicizia e collaborazione con Alice Mordenti. Le cause del decesso, al momento, non sono state rese note.

Nativi era molto attivo online e negli ultimi tempi aveva avviato un percorso social insieme alla tiktoker di origini lombarde Alice Mordenti. Proprio il padre della ragazza, Umberto Mordenti, ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. «Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro per nessun motivo ad ogni difficoltà, anzi l’ha sempre affrontata con un sorriso. Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore».

Profondamente colpita dalla perdita anche Alice Mordenti, che sui social ha condiviso un messaggio di addio rivolto al giovane amico. «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere, addio piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e a quello dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi». La tiktoker ha poi aggiunto un ulteriore pensiero, sempre su Instagram: «Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capigtare, in questo momenti ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Ti voglio un bene immenso, piccolo mio riposa in pace».

Cordoglio è stato espresso anche dalle istituzioni locali. Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia del giovane. «In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti – ha sottolineato il sindaco de La Maddalena Fabio Lai – Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi».