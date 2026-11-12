PUBBLICITÀ

È deceduto a 77 anni Toni Capuozzo. Pochi giorni dopo aver rotto il velo della privacy annunciando di avere un tumore e promettendo di “provare ad affrontarlo”, il giornalista è mancato. Professionista di vecchio stampo, di quelli che “consumano la suola delle scarpe”, dai primi anni Novanta Toni Capuozzo è stato parte e anima pulsante del gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto. Ha vissuto più volte sulla sua pelle gli orrori del conflitto armato e si è preso sulle spalle – anzi sulla penna e sulla voce – il peso di raccontare quei fatti all’Italia e al mondo intero.

E’ morto Toni Capuozzo, addio allo storico giornalista di guerra e volto di Mediaset

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Antonio “Toni” Capuozzo aveva origini napoletane: il papà era infatti di Napoli mentre la mamma di Trieste. Ha trascorso tutta la sua infanzia in Friuli Venezia Giulia. Dopo la maturità classica, si è spostato a Trento per conseguire la laurea in Sociologia. È in questo periodo che si sono accesi in lui i fuochi della politica e del racconto giornalistico, che lo hanno accompagnato fino all’ultimo giorno. Dopo aver aderito al Partito comunista italiano e poi a Lotta Continua, Toni Capuozzo ha dato il via alla sua carriera giornalistica nel 1979 sul quotidiano della formazione di sinistra extraparlamentare seguendo le delicate vicende politiche del Sud America. Una gavetta “militante” che lo ha presto portato sulle pagine del quotidiano Reporter e sul periodico Panorama.

PUBBLICITÀ

Nei primi anni Novanta, Toni Capuozzo ha trasferito la sua firma e il suo volto – diventato iconico – sulle reti Mediaset. Dal 1992 per anni ha seguito sul campo i conflitti internazionali più sanguinosi di quegli anni, dalla Somalia all’Afghanistan, dal Medio Oriente alla ex Jugoslavia. Proprio agli inizi dell’assedio di Sarajevo, come aveva raccontato di recente lui stesso a Verissimo, ha salvato il piccolo Kemal, un bimbo di soli otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Capuozzo è riuscito a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e riportarlo in Italia, dove lo ha cresciuto come membro della sua famiglia per cinque anni per poi farlo tornare nella sua città al termine del conflitto. E ancora, nel 2004 durante la guerra in Iraq era parte della troupe del Tg5 che era stata sequestrata da truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf.

Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 è stato autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento in onda prima su Canale 5 e poi su Rete4. Per le reti Mediaset, nel corso degli anni ha firmato anche una lunga serie di reportage e speciali per raccontare e ricordare i più importanti eventi contemporanei. Suo, nel 2021, Il sogno di una cosa, dedicato al centennale della nascita del Pci. Nemmeno un anno più tardi, a trent’anni dall’assedio di Sarajevo che aveva vissuto in prima persona, Toni Capuozzo ha realizzato 1992-2022 – Ritorno all’inferno.

Il 12 giugno 2023, poco dopo la morte di Silvio Berlusconi, è ancora Capuozzo a mettersi davanti alla telecamera e raccontare il fondatore di Forza Italia a reti unificate. E lo ha fatto a ogni anniversario del suo decesso, nel 2024, 2025 e 2026. Il 21 aprile 2025, a seguito della morte di papa Francesco, ha realizzato uno speciale dedicato al pontefice argentino. Dal 30 agosto 2026 ha condotto su Rete4 Giganti – I protagonisti, quattro serate dedicate alle vite di papa Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo Da Vinci.

Alla carriera giornalistica, Toni Capuozzo ha affiancato per quasi tutta la sua vita le passioni della scrittura e del teatro. Nel 2009 Capuozzo ha messo in scena con Mauro Corona Tre uomini di parola, i cui proventi hanno finanziato la costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan. Nelle pagine dei suoi libri è riuscito nell’impresa di mettere nero su bianco il dolore e l’orrore di cui è stato testimone per anni. Senza mai perdere di vista il suo Friuli, dove si è fatto le ossa per poi diventare Toni Capuozzo.