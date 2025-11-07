Vuole i soldi del cliente della compagna-escort per pagare Dazn, la scoperta a Pompei

PUBBLICITÀ

Il 14 aprile scorso un 69enne ha risposto all’annuncio di un’escort pubblicato su un sito d’incontri e si è messo in viaggio verso l’appartamento. L’uomo aveva ricevuto l’indirizzo da Petrolina Guadagno e, giunto sul posto, ha parcheggiato l’auto nei pressi degli scavi archeologici di Pompei. Dopo aver pattuito il pagamento di 80 euro per la prestazione sessuale, il cliente si è spogliato lasciando i suoi vestiti sulla sedia all’ingresso della casa.

Poche ore dopo al rendez-vous, l’uomo ha iniziato a ricevere 4-5 notifiche sul cellulare che gli segnalavano ben 4 falliti tentativi di prelievo di contanti. Così il 15 aprile, l’uomo ha deciso di denunciare lo smarrimento della carta agli agenti del commissariato di Pompei.

Secondo la documentazione bancaria, qualcuno avrebbe provato a prelevare 2mila euro in contanti e, inoltre, avrebbe tentato di pagare per ben due volte l’abbonamento mensile a DAZN. C’è anche questo dettaglio nell’indagine della Procura di Torre Annunziata che ha portato all’arresto della 50enne di Napoli e del suo compagno Gaetano D’Ambrosio.

L’indagine sull’escort e il suo compagno

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P, nei confronti della coppia. Sono gravemente indiziati dei reati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nonché di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Sorrento e coordinata dalla Procura, l’indagine è iniziata dopo una denuncia presentata da una vittima alla quale era stata rubata una carta di credito.

Le successive verifiche hanno consentito di individuare il modus operandi, messo in campo in numerosi episodi analoghi commessi tra il novembre 2023 e il maggio 2025. Sono state oltre 30 le azioni delittuose consumate nella Penisola Sorrentina e nelle aree oplontina e stabiese.