PUBBLICITÀ
HomeCronacaEstorsione all’agenzia di scommesse, condannato il ras Ciro Mazzarella
CronacaCronaca localePrimo Piano

Estorsione all’agenzia di scommesse, condannato il ras Ciro Mazzarella

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Estorsione all’agenzia di scommesse, condannato il ras Ciro Mazzarella
Estorsione all’agenzia di scommesse, condannato il ras Ciro Mazzarella
PUBBLICITÀ

Sei anni e quattro mesi di reclusione. Questa la condanna rimediata dal ras di piazza Mercato Ciro Mazzarella, esponente di spicco dell’omonima famiglia di camorra. Secondo la ricostruzione della Procura, Mazzarella si sarebbe reso protagonista, agli inizi del 2022, di un’estorsione ai danni di un’agenzia di scommesse di corso Garibaldi. Stando alla ricostruzione accusatoria, il ras avrebbe imposto un taglieggiamento alquanto singolare: 50 euro, che avrebbe utilizzato per giocare alle “macchinette” presenti nel locale.

Il pubblico ministero aveva invocato per lui sette anni, linea quasi del tutto accolta con il gip Capasso, che ha condannato Mazzarella a sei anni e quattro mesi. Secondo la Procura, il figlio del boss Gennaro ‘o schizz avrebbe preteso un “prestito” di 50 euro per fare alcune scommesse, denaro che gli sarebbe stato subito consegnato dai dipendenti dell’attività, che già lo conoscevano. Andato ben presto in fumo il denaro, il ras avrebbe quindi chiesto un nuovo prestito e, a quel punto, i lavoratori presenti all’interno del locale avrebbero messo Mazzarella in contatto telefonico con il gestore della sala scommesse, che sarebbe stato anche minacciato dal ras.

PUBBLICITÀ

Dopo la denuncia del titolare sono partite le indagini: è dire che i legali di Mazzarella, Antonio Abet e Salvatore Impradice, avevano subito contestato la ricostruzione della Procura e per questo motivo hanno chiesto il processo con la formula del rito abbreviato condizionato. La difesa puntava in particolare all’escussione del genero di Mazzarella, che qualche giorno dopo le minacce avrebbe riconsegnato i 50 euro al proprietario dell’attività.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati