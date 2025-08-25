PUBBLICITÀ
Evade dall’Alta Sicurezza del carcere, catturato boss della Sacra Crona

Evade dall'Alta Sicurezza del carcere, catturato boss della Sacra Crona
Marino Massari
Rintracciato nelle campagne in prossimità dell’autostrada il boss della Sacra Corona Unita Venerdì scorso Marino Massari era evaso al carcere di Palmi: era ristretto nel circuito Alta Sicurezza. E’ quanto denunciato dalla Uilpa Polizia Penitenziaria.

Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere.

La denuncia della penitenziaria dopo l’evasione del boss Massari

L’evasione del boss è il quinto caso di evasione in 5 giorni, denuncia il segretario generale della Uilpa Gennarino De Fazio, “e ciò a dispetto del diuturno sacrificio dei 36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che, in sottorganico di 18mila unità, fanno ciò che possono e, forse, persino qualcosa in più per cercare di reggere le sorti di un sistema che è fallimentare sin dalle fondamenta“.

Il carcere di Palmi, prossimo ad essere ampliato con moduli prefabbricati – sottolinea De Fazioospita 170 detenuti, ma i posti disponibili sono solo 141, gestiti da appena 110 agenti, quando ne servirebbero almeno 151“.

Per questo “servono subito misure deflattive della densità detentiva (oggi 62.860 detenuti sono stipati in 46.706 posti disponibili), vanno potenziati compiutamente gli organici della Polizia penitenziaria assegnati alle carceri e devono essere avviate riforme complessive“.

