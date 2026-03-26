PUBBLICITÀ
HomeCronacaEvasione fiscale e riciclaggio nel "compro oro" a Nola, scatta il maxi...
CronacaCronaca locale

Evasione fiscale e riciclaggio nel “compro oro” a Nola, scatta il maxi sequestro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Evasione fiscale e riciclaggio nel
Evasione fiscale e riciclaggio nel "compro oro" a Nola, scatta il maxi sequestro
PUBBLICITÀ

Operazione della Guardia di Finanza nel Nolano contro evasione fiscale, riciclaggio e ricettazione. I militari del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 600mila euro nei confronti di una società operante nel settore “compro oro” e del suo rappresentante legale.

Evasione fiscale e riciclaggio nel “compro oro” a Nola, scatta il maxi sequestro

I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito di una verifica fiscale condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola.

PUBBLICITÀ

L’indagine ha riguardato una società con cinque sedi operative sul territorio nolano e ha permesso di accertare un’evasione fiscale superiore a un milione e mezzo di euro. Nel corso degli accertamenti è emerso che numerosi preziosi venivano acquistati utilizzando documentazione falsa, intestata a ignari clienti. In questo modo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le operazioni venivano fraudolentemente attribuite a terzi per nascondere la reale provenienza del metallo prezioso.

Al termine delle attività, oltre al sequestro dei beni per un valore corrispondente al profitto dei reati contestati, il rappresentante legale della società è stato segnalato alle autorità competenti per violazioni di natura penale e amministrativa.

Resta ferma la presunzione di innocenza per gli indagati, che potranno far valere la propria estraneità ai fatti nel corso del procedimento.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati