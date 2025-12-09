Evasione social nel Napoletano, incastrato dal video su TikTok

PUBBLICITÀ

Un evasione social quella di un 56enne di Lettere, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell’ufficio di sorveglianza del tribunale di Napoli. Sottoposto ai domiciliari per droga, il 56enne ha ripetutamente violato la misura, badando bene a filmare e pubblicare su TikTok le sue sortite fuori casa.

I carabinieri della stazione di Lettere hanno monitorato i suoi post e comparato i video con quelli elle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all’analisi dei contenuti, i militari sono stati in grado di certificare e comunicare al Tribunale ben 6 evasioni. L’uomo è stato portato in carcere.

Nella provincia di Napoli capita che la finestra non sia solo un affaccio sul quartiere, ma la via più rapida per uscire, anche quando è vietato farlo. Lo dimostrano i 55 arresti e le 42 denunce in stato di libertà per evasione dai domiciliari registrati da agosto a oggi. Un volume tale da fotografare senza filtri quanto il fenomeno sia ormai parte stabile della cronaca quotidiana e dell’agenda dei Carabinieri partenopei.