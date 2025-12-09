PUBBLICITÀ
HomeCronacaEvasione social nel Napoletano, incastrato dal video su TikTok
CronacaCronaca locale

Evasione social nel Napoletano, incastrato dal video su TikTok

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Evasione social nel Napoletano, incastrato dal video su TikTok
Evasione social nel Napoletano, incastrato dal video su TikTok
PUBBLICITÀ

Un evasione social quella di un 56enne di Lettere, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell’ufficio di sorveglianza del tribunale di Napoli. Sottoposto ai domiciliari per droga, il 56enne ha ripetutamente violato la misura, badando bene a filmare e pubblicare su TikTok le sue sortite fuori casa.

I carabinieri della stazione di Lettere hanno monitorato i suoi post e comparato i video con quelli elle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all’analisi dei contenuti, i militari sono stati in grado di certificare e comunicare al Tribunale ben 6 evasioni. L’uomo è stato portato in carcere.

PUBBLICITÀ

Nella provincia di Napoli capita che la finestra non sia solo un affaccio sul quartiere, ma la via più rapida per uscire, anche quando è vietato farlo. Lo dimostrano i 55 arresti e le 42 denunce in stato di libertà per evasione dai domiciliari registrati da agosto a oggi. Un volume tale da fotografare senza filtri quanto il fenomeno sia ormai parte stabile della cronaca quotidiana e dell’agenda dei Carabinieri partenopei.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati