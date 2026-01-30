Fa da scudo alla fidanzata mentre l’auto li travolge, morto dopo 3 giorni in coma

PUBBLICITÀ

Dopo aver lottato per giorni, Manuel Piazza è morto a 30 anni in seguito a un drammatico incidente avvenuto lo scorso sabato sera a Trapani, in via Ammiraglio Staiti. Il giovane, che si trovava nella zona portuale nei pressi della statua di Garibaldi, è spirato nel reparto di rianimazione di Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza a causa delle lesioni cerebrali e dei traumi riportati. Nonostante gli sforzi dei medici e un periodo di coma profondo, il suo cuore non ce l’ha fatta e ha smesso di battere.

Il gesto eroico di Manuel Piazza

La dinamica dell’incidente ha rivelato un gesto eroico compiuto da Manuel. Quest’ultimo, dopo essersi accorto di un auto che stava per travolgere lui e la fidanzata, si è frapposto tra il veicolo e la compagna. Grazie a questo movimento istintivo, Annalisa Tartamella, nota nutrizionista trapanese, ha riportato ferite non letali ed è attualmente stabile presso l’ospedale cittadino. Proprio lei, dal suo letto di degenza, ha voluto salutare il fidanzato con un messaggio pieno di commozione: “Sei stato il dono più prezioso che la vita mi abbia fatto. Ti immagino sorridente, con il tuo mare. So che mi darai la forza per affrontare tutto questo. Io e tu, tu ed io. Per sempre”.

PUBBLICITÀ

Manuel Piazza, pur essendo originario di Milano, aveva costruito un rapporto speciale con la Sicilia e il suo mare. Questa passione è stata ricordata con affetto da Giuseppe Pagoto, sindaco di Favignana, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della cittadinanza delle Egadi.