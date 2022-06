Fa la proposta alla fidanzata a Disneyland ma gli viene tolto l’anello

Andare al parco divertimenti Disneyland Paris per alcune persone è un vero e proprio sogno da realizzare. E non è un caso che, spesso, le coppie più romantiche decidano di rendere l’esperienza ancora più magica chiedendo al partner di sposarlo di fronte al famosissimo castello.

Il video della proposta di matrimonio a Disneyland brutalmente interrotta

E’ proprio quello che aveva organizzato il ragazzo protagonista di questa vicenda, non propriamente a lieto fine. Infatti, nel video che sta facendo il giro del web, si vede come il giovane sia stato brutalmente interrotto in uno dei momenti più romantici. Le immagini mostrano la coppia, su una pedana davanti al castello della Bella Addormentata, uno dei luoghi più iconici di Disneyland. Lui si inginocchia, mostrandole l’anello, tra l’emozione e la commozione di amici e visitatori, chiedendole di sposarlo. Quando, inaspettatamente, ancor prima che la ragazza possa dare una risposta, nell’inquadratura compare un dipendente del parco che, senza troppe cerimonie, sottrae l’anello dalle mani del ragazzo e invita entrambi a scendere dal palchetto.

Zero tolleranza: il palco è riservato agli artisti e agli spettacoli

Così, tra gli sguardi delusi degli spettatori e le insistenze dell’addetto, la coppia obbedisce, costretta a ripetere una scena irripetibile. Secondo il racconto, il dipendente avrebbe motivato la richiesta spiegando che il palco è dedicato ai soli spettacoli degli artisti. Il video, inizialmente postato su Reddit, è diventato presto virale con migliaia di visualizzazioni e commenti. Al punto che Disneyland si è vista costretta a delle scuse. “Ci rammarichiamo per come abbiano gestito la situazione. Ci siamo scusati con la coppia coinvolta e ci siamo offerti di rimediare“.