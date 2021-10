“Siamo stati travolti da una miriade di messaggi. Da parte di artisti, colleghi e fans che ringrazio uno ad uno per l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di Federico e della nostra famiglia”. Flavia, moglie di Federico Salvatore, scrive un post sulle condizioni del cantante.

“Tutto questo ci da una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice ma che giorno dopo giorno sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico. Un ringraziamento va a tutta l’equipe medica dell’Ospedale del Mare che sta seguendo mio marito in maniera davvero eccellente, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano. Il cammino è ancora lungo ma sono certa che Federico con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto tornerà ancora più irriverente e più forte di prima. Grazie ancora a tutti dal profondo del cuore, a presto”. Flavia.

Le condizioni di Federico Salvatore

A circa dieci giorni dall’emorragia cerebrale che ha colpito Federico Salvatore, la moglie, Flavia D’Alessio, con una nota ha diffuso gli aggiornamenti sullo stato di salute del cantautore e cabarettista napoletano, che resta ancora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli.

Federico Salvatore sarebbe stato ricoverato per un’emorragia cerebrale all’Ospedale del Mare di Napoli. L’amatissimo cantante ed attore napoletano è nel reparto di rianimazione presso il nosocomio partenopeo da alcuni giorni.

Un album e una miniserie YouTube

Da agosto è in rete il primo cortometraggio “La fè revolution”, con la regia di Gennaro Scarpato, autore del video insieme con Federico Salvatore. Direttore della fotografia è Tommaso Del Croce, coreografie di Vincenzo Durevole.

“Per la prima volta nella mia carriera, il progetto discografico va oltre le canzoni e si accompagna a una produzione di video seriali. Ho sempre cercato di stare al passo con i tempi, a volte anche anticipandoli” disse l’artista intervistato dall’Ansa.