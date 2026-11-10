Femminicidio Martina Carbonaro, oggi Alessio Tucci in aula al processo

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Sarà ascoltato Alessio Tucci, l’ex fidanzato ventenne ed assassino di Martina Carbonaro, oggi, davanti ai giudici della Corte d’assisi di Napoli, nell’ambito del processo che lo vede imputato per omicidio volontario pluriaggravato della 14enne, uccisa il 25 maggio 2025 a colpi di pietra in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, ad Afragola in provincia di Napoli. Nella lista dei testimoni compaiono anche alcuni amici di Tucci, con i quali si è tenuto in contatto il pomeriggio dell’omicidio, la sera e anche il giorno dopo, quando la giovane risultava scomparsa. L’imputato torna nell’ aula 116 del nuovo Palazzo di Giustizia dopo la decisione di tenerlo in carcere durante le udienze del processo, collegato in videoconferenza con il tribunale, per evitare contatti e attriti tra la sua famiglia e quella della vittima.