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Grave lutto a Villaricca, è morto lo storico fotografo Rosario D’Aniello

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Grave lutto a Villaricca, è morto lo storico fotografo Rosario D'Aniello
Grave lutto a Villaricca, è morto lo storico fotografo Rosario D'Aniello
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Lacrime e dolore a Villaricca per la scomparsa di Rosario D’Aniello, storico fotografo conosciuto e apprezzato da tutti. Aveva 67 anni e gestiva la sua attività lungo via Marchesella, a pochi passi dalla scuola media “Ada Negri”: è venuto a mancare nella notte appena trascorsa.

La notizia della scomparsa di Rosario D’Aniello ha subito fatto il giro dei social, con diversi utenti che stanno lasciando numerosi messaggi di cordoglio a lui indirizzati: “Ciao Rosario, oltre che un bravissimo fotografo eri una persona per bene. Riposa in pace”, “Che triste notizia, mi dispiace tanto. Condoglianze alla famiglia”, si legge tra i tanti commenti.

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D’Aniello era attivo anche in politica: si era candidato, infatti, alle ultime amministrative a Villaricca nel 2023 nella lista “Villaricca Rinasce”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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