Grave lutto a Villaricca, è morto lo storico fotografo Rosario D’Aniello

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Lacrime e dolore a Villaricca per la scomparsa di Rosario D’Aniello, storico fotografo conosciuto e apprezzato da tutti. Aveva 67 anni e gestiva la sua attività lungo via Marchesella, a pochi passi dalla scuola media “Ada Negri”: è venuto a mancare nella notte appena trascorsa.

La notizia della scomparsa di Rosario D’Aniello ha subito fatto il giro dei social, con diversi utenti che stanno lasciando numerosi messaggi di cordoglio a lui indirizzati: “Ciao Rosario, oltre che un bravissimo fotografo eri una persona per bene. Riposa in pace”, “Che triste notizia, mi dispiace tanto. Condoglianze alla famiglia”, si legge tra i tanti commenti.

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D’Aniello era attivo anche in politica: si era candidato, infatti, alle ultime amministrative a Villaricca nel 2023 nella lista “Villaricca Rinasce”.