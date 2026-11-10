“C’è un insetto nella pasta”, noto ristorante sul Lungomare finisce nella bufera

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Sui social è diventato virale un post con il quale viene denunciato un presunto problema di igiene in un noto ristorante sul Lungomare di Napoli. Secondo il cliente – che ha condiviso anche una foto per poi denunciare il tutto al deputato Francesco Emilio Borrelli – nel suo piatto oltre alla pasta avrebbe trovato anche un insetto.

L’immagine, come detto, ha subito fatto il giro dei social, dividendo gli utenti tra chi si dice indignato per la vicenda e chi “difende” il locale, sostenendo che l’insetto potrebbe essere finito nel piatto dopo la preparazione, magari durante il servizio all’esterno. In attesa che venga fatta chiarezza, c’è da dire che il locale – dopo le proteste del cliente – non ha calcolato l’importo del piatto nel conto.

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“Trovo assurdo e inaccettabile che in una domenica di festa, in famiglia sul lungomare, in un ristorante noto accada una cosa del genere. Trovare una blatta nel piatto è inaccettabile. È una questione di igiene, di rispetto e di dignità. Non si può andare a mangiare con la famiglia e rischiare la salute in questo modo. Si ha la conferma che ormai si punta solo ad acchiappare i turisti, fregandosene della qualità e del buon nome della cucina di Partenope. Noi napoletani meritiamo di più”, scrive il cliente nel segnalare la vicenda al deputato Borrelli.

“Ho foto a testimonianza dell’accaduto. Sì sono resi conto della figuraccia e hanno applicato uno sconto ovvero non far pagare i due primi quelli mio e di mia moglie”, ha concluso.