Festa abusiva con 200 persone nel locale, scatta il sequestro a Napoli

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Proseguono i controlli dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale finalizzati in particolare alla tutela dei minori rispetto alla vendita irregolare di bevande alcoliche. Gli agenti hanno individuato, in un minimarket dell’area del centro storico in zona piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, la vendita di birre e superalcolici a tre ragazzi, due dei quali di appena 14 anni.

Il titolare dell’esercizio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 689 del Codice Penale e sanzionato amministrativamente. I tre ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori. È stata inoltre predisposta la trasmissione degli atti alla Questura per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente la sospensione o la revoca della licenza di un esercizio pubblico in presenza di situazioni rilevanti per la sicurezza e l’ordine pubblico.

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L’Unità Operativa Avvocata ha invece svolto i controlli nella zona del centro storico e dell’Avvocata, accertando violazioni in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, orari di esercizio, impatto acustico e gestione dei rifiuti. In particolare, in via Salvator Rosa è stato sottoposto a sequestro un locale nel quale era in corso un evento musicale con circa 200 partecipanti. Gli agenti hanno riscontrato l’assenza dei necessari titoli autorizzativi per spettacoli danzanti, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sono state inoltre accertate irregolarità in materia di impatto acustico e gravi carenze sotto il profilo della sicurezza, tra cui uscite di emergenza ostruite, mancanza di certificazione di ignifugazione dei materiali e carenze nella documentazione sanitaria relativa alla somministrazione degli alimenti. È stata pertanto disposta la cessazione immediata delle attività irregolari e il sequestro di iniziativa del locale e degli impianti di amplificazione, con trasmissione degli atti agli uffici competenti e all’Autorità Giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.