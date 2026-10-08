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“E’ inaccettabile che tre bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte e che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini”.

Così, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali di Pietro Loffredo e Giovanna Orta, commentano la decisione del tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei tre bimbi alla coppia da parte dei servizi sociali avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano.

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Figli sottratti al papà di Fortuna Loffredo, c’è la convalida del Tribunale dei Minori

“A cosa serve prolungare questa separazione, – sottolineano i due avvocati – i servizi sociali non possono operare in sostegno di genitori senza infliggere ai minori il trauma di restare ancora e chi sa per quanto in casa famiglia”.

Angelo e Sergio Pisani contestano duramente il provvedimento e chiedono che “si accendano i riflettori su tale vicenda prima che queste anche alla luce dei fatti sopravvenuti e degli elementi positivi emersi che avrebbero imposto un immediato rientro dei bambini a casa: non si può trasformare una difficoltà momentanea e rimediabile in una condanna per un’intera famiglia.

L’allontanamento dei figli dai genitori è sempre una misura estrema. Se l’abitazione è stata sistemata, occorre spiegare quale esigenza concreta imponga ancora di tenere questi bambini lontani dai loro affetti. Se davvero si vuole il bene dei bambini allora si intervenga con sostegni e verifiche, senza prolungare inutilmente una separazione così dolorosa”.

“Colpisce soprattutto la conferma del collocamento in comunità – evidenziano gli avvocati Pisani – anche a scopo istruttorio, mentre si dispongono ulteriori accertamenti e si riconoscono il buon rendimento scolastico della figlia maggiore e la collaborazione successiva dei genitori. I bambini non sono pacchi da trasferire da una casa a una comunità. Sono persone, con affetti, legami e diritti”, concludono i legali della famiglia Loffredo.