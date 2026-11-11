Truffe online e riciclaggio milionario, 17 indagati da Napoli a Milano

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I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, all’esito di strutturate indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale Procura della Repubblica, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Lecce hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, operato nelle province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano, nei confronti di 17 soggetti, promotori e componenti di un’associazione per delinquere dedita a reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico.

Operazione Easy Bonus

Gli elementi posti a base del provvedimento, emersi dall’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ad alcuni indagati, attinti da misure cautelari personali a febbraio 2024 nell’ambito dell’operazione Easy Bonus, nonché dalla ricostruzione dei flussi finanziari individuati a seguito di approfondite indagini bancarie, in applicazione del principio di “follow the money”, hanno rivelato due distinte modalità di frode.

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In particolare, il primo sistema di frode consisteva nel riciclaggio di somme di denaro derivanti da truffe perpetrate da soggetti albanesi i quali, proponendo cospicui ricavi generati da false operazioni di trading, inducevano le vittime ad effettuare bonifici, le cui somme venivano in seguito dirottate su conti esteri, al fine di farne perdere le tracce.

Il sistema delle società cartiere

Il secondo sistema veniva attuato attraverso l’utilizzo di due società “cartiere” che ricorrevano a false fatturazioni per giustificare i bonifici ricevuti da diverse società specializzate in “levabolli” (riparazione di autovetture danneggiate dalla grandine), tutte riconducibili a uno degli indagati. In seguito, il denaro veniva prelevato in contanti per rientrare nella disponibilità del sodalizio. Tale meccanismo consentiva di far perdere le tracce della provenienza illecita del denaro e di abbattere i ricavi attraverso la registrazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti.

Sequestro milionario

Sulla scorta degli esiti degli accertamenti condotti delle Fiamme Gialle leccesi, l’Autorità Giudiziaria inquirente ha disposto il sequestro di denaro, quote societarie, beni mobili registrati e immobili, riconducibile agli indagati, fino alla concorrenza del profitto dei reati contestati, stimato in oltre 1,3 milioni di euro.

Si evidenzia che il provvedimento è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza sino a compiuto accertamento delle responsabilità.

L’attività in rassegna rappresenta un’ulteriore tangibile testimonianza del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, in ragione delle sue peculiari prerogative di polizia economico-finanziaria, a contrasto dei reati tributari e contro il patrimonio.