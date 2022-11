Frana a Ischia, sale a 6 il bilancio delle vittime: trovati altri due bambini nel fango

Sale a sei il bilancio dei morti accertati nella frana ad Ischia. Si scava nella stessa zona dove i cani avrebbero individuato altri cadaveri: potrebbero essere i componenti della famiglia con figli dispersa. La piccola è stata trovata nella sua camera da letto.

Sale di ora in ora il bilancio delle vittime della frana ad Ischia

Sale di ora in ora il tragico bilancio della frana di ieri mattina all’alba sull’isola d’Ischia. Compreso il ritrovamento di ieri è arrivato a sei il numero di vittime accertate. I soccorritori hanno scavato tutta la notte alla ricerca delle persone che ancora mancano all’appello – tra queste due famiglie con bambini – dopo la frana che ha distrutto una vasta area a Casamicciola. E, purtroppo, il bilancio delle vittime è cresciuto. Sono stati recuperati altri cadaveri. Si tratta di una bambina di 5 anni, trovata in una camera da letto con addosso il suo pigiama rosa tra le macerie di una casa travolta dalla frana. La piccola è la figlia di Gianluca Monti, tassista molto noto sull’isola, e di Valentina Castagna, anche loro tra i dispersi assieme ad altri due figli più grandi della bambina.

Rinvenuti i corpi di due bambini: i soccorritori parlano di altre due vittime individuate

Poco dopo le 14 hanno recuperato anche la salma di una terza vittima dell’alluvione. Sempre nella zona di via Celario i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere di una donna anziana, di cui al momento non è possibile determinare l’identità. Ancora in via Celario vigili del fuoco e uomini della Protezione civile hanno fatto emergere dal fango anche il corpo di una quarta persona, al momento non identificata. Come per le altre tre vittime, hanno condotto la salma presso l’obitorio dell’ospedale Rizzoli. La bambina, in particolare, potrebbe appartenere alla famiglia con figli che risultava dispersa e che i cani molecolari avrebbero individuato. Dopo le 16 i soccorritori hanno ritrovato in rapida successione l’uno dall’altro anche i corpi di altri due bambini. La loro identità non è stata ancora resa nota. Il bilancio delle vittime accertate sale purtroppo a sei ma stando a quanto fatto capire dai soccorritori i cani molecolari avrebbero individuato sotto la colata di fango altre due vittime.