Ennesima tragedia nel Casertano, Anna Pagano muore a 29 anni

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Nelle scorse ore è morta Anna Pagano, 29enne maresciallo della Guardia di Finanza in servizio in Calabria. La giovane donna ha affrontato una difficile battaglia contro la malattia riuscendo a mantenere il legame con la sua comunità d’origine. “Trentola Ducenta è nuovamente colpita da una notizia che lascia sgomenti. La prematura scomparsa della giovane Anna Pagano, di appena 29 anni, suscita profonda commozione e un dolore difficile da esprimere a parole. In giorni già segnati dalla tristezza, la nostra comunità si trova ancora una volta a fare i conti con la perdita di una giovane vita, spezzata troppo presto. Facendomi interprete del sentimento dell’Amministrazione comunale e di tutta Trentola Ducenta, rivolgo un pensiero affettuoso e partecipe al papà Vincenzo, alla mamma Rosaria, al fratello Giuseppe, al fidanzato Francesco e a tutti i suoi cari. Ci uniamo con rispetto e sincera partecipazione al loro immenso dolore, accompagnando Anna con il pensiero e con la preghiera. Alla famiglia giunga l’abbraccio commosso dell’intera comunità“, ha scritto il sindaco Michele Apicella. Il corteo funebre partirà alle 16.30 dalla abitazione di Anna Pagano per raggiungere la chiesa di San Michele Arcangelo, a Trentola Ducenta, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Trentola Ducenta piange Ilaria Rennella, morta a 37 anni la giovane farmacista

Dolore e commozione a Trentola Ducenta per la scomparsa di Ilaria Rennella, farmacista di appena 37 anni e titolare della farmacia di via Circumvallazione. La giovane professionista si è spenta dopo aver affrontato a lungo una malattia, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti la conoscevano. Una morte che ha profondamente colpito la comunità locale, dove Ilaria era conosciuta anche per la sua attività professionale.

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La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. A piangere la 37enne sono il marito Giulio, la mamma Melina, le sorelle Aurora e Antonella, il fratello Michele e tutti i suoi cari. Anche l’amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia. Il sindaco Michele Apicella, a nome dell’intera cittadinanza, ha manifestato il cordoglio della comunità, sottolineando il forte legame con Ilaria e il dolore per una vita spezzata troppo presto.