Spari tra la gente nel parco a Benevento, 27enne colpito dal proiettile

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Un 27enne è stato ferito ad una mano ed è stato ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento. E’ accaduto nella tarda serata di giovedì nel parco De Mita in un orario in cui ancora c’era gente. Secondo quanto si apprende, a sparare alla vittima – forse per una lite – è stato un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Squadra mobile di Benevento.

Il Questore di Benevento ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività di pubblico esercizio nei confronti di un locale cittadino che nella serata di giovedì è stato teatro del ferimento a colpi d’arma da fuoco di un 27enne residente nel Capoluogo. Alla base del provvedimento, adottato in base all’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, vi è l’oggettiva compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica derivante da fatti ivi svoltisi che determinano l’esigenza della sospensione immediata dell’attività di pubblico esercizio.

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Sono state altresì valutate ai fini dell’emissione del provvedimento altre circostanze verificatesi nel recente periodo, relative a disordini originatisi presso il medesimo locale, ovvero a violazioni della normativa del settore dei pubblici esercizi. Per effetto del provvedimento l’attività di somministrazione di alimenti e bevande rimarrà sospesa per la durata di 15 giorni decorrenti dalla notifica, avvenuta oggi stesso.