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Francesco Schettino ha una nuova compagna. Si chiama Angela Cipriano, è una giornalista e autrice originaria della Basilicata, da anni residente a Grosseto. La donna ha raccontato per la prima volta la relazione con l’ex comandante della Costa Concordia, rimasta riservata per circa tre anni.

La storia è stata resa pubblica dopo l’uscita di Schettino dal carcere di Rebibbia, avvenuta il 20 novembre 2026. L’ex comandante, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, sconterà il residuo della pena in affidamento in prova ai servizi sociali.

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Chi è Angela Cipriano

Angela Cipriano è una giornalista pubblicista e autrice. Il suo primo incontro con Francesco Schettino risale al 2013, quando seguiva il processo per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio e costato la vita a 32 persone.

All’epoca Cipriano era una laureanda in Scienze politiche e stava preparando una tesi sul modo in cui i media avevano raccontato la tragedia. Per il suo lavoro avrebbe voluto intervistare l’allora comandante, ma Schettino le rispose di no.

La donna continuò a seguire il processo, partecipando a numerose udienze, e successivamente pubblicò il libro “Le voci della Concordia”.

La storia d’amore nata nel 2023

Dopo gli anni del processo e la condanna, i contatti tra i due si interruppero. La relazione sarebbe nata nell’ottobre del 2023, dopo che Schettino aveva ripreso a sentirla in seguito a un grave lutto familiare.

Cipriano ha raccontato che l’ex comandante le era stato vicino in un periodo particolarmente doloroso della sua vita. Da quel momento i contatti si sono intensificati, fino all’inizio della relazione durante un permesso premio a Meta di Sorrento.

La storia è proseguita lontano dai riflettori, anche durante gli anni della detenzione di Schettino a Rebibbia.

La nuova vita a Meta di Sorrento

Dopo aver lasciato il carcere, Schettino resterà a Meta, il suo paese d’origine. Dal primo dicembre dovrebbe iniziare a lavorare per un’agenzia che si occupa di bed & breakfast e case vacanza.

Angela Cipriano, invece, tornerà a Grosseto, dove vive il figlio, per poi raggiungerlo nuovamente in Campania.

La donna ha spiegato che, dopo tre anni vissuti nella riservatezza, la coppia non ha ancora fatto progetti per il futuro. Una nuova fase della vita per l’ex comandante, che continuerà a scontare la pena attraverso l’affidamento ai servizi sociali.