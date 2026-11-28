Pasquale Parisi, conosciuto sui social come “Paky Kore”, è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Cuneo con l’accusa di aver preso parte a una truffa ai danni di un’anziana. Per il tiktoker napoletano sono stati disposti gli arresti domiciliari, misura cautelare applicata anche a Francesco Cannella, originario di Nocera Inferiore, arrestato insieme a lui.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, respingendo la richiesta della Procura che aveva sollecitato per entrambi la custodia cautelare in carcere. Parisi, difeso dall’avvocato Giuseppe Gallo, è particolarmente noto a Napoli per i video pubblicati quotidianamente su TikTok e per alcuni tormentoni diventati popolari sul web, tra cui il celebre «nun ’o voglio piastratooooo».

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I fatti contestati risalirebbero al 24 novembre e sarebbero avvenuti nel Cuneese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata raggiunta da una telefonata di un uomo che si era presentato come carabiniere del Comando di Fossano. Il falso militare avrebbe riferito che il documento del marito della donna era stato utilizzato per acquistare un’automobile coinvolta in un’indagine.

Per convincerla della veridicità del racconto, alla donna sarebbe stato trasmesso su WhatsApp un falso verbale di perquisizione. Successivamente, durante una videochiamata, le sarebbe stato chiesto di mostrare gioielli, orologi e altri oggetti preziosi presenti in casa, con la giustificazione che dovevano essere verificati per escludere un eventuale collegamento con una rapina.

Poco dopo, secondo l’accusa, sarebbe stato annunciato l’arrivo di un presunto carabiniere, identificato con il codice “AVS1345710”. La vittima avrebbe quindi disposto i preziosi su un tavolo, in attesa del controllo. A presentarsi alla porta sarebbe stato Cannella, che avrebbe raccolto gli oggetti e li avrebbe portati via all’interno di un sacchetto.

Le indagini avrebbero successivamente condotto anche a Parisi. Nella disponibilità del tiktoker sarebbe stata rinvenuta una borsa contenente due paia di orecchini, due bracciali, una collana e due orologi, la cui provenienza, secondo quanto riportato nel provvedimento, non sarebbe stata giustificata.

Per il gip, la ricostruzione degli avvenimenti, il presunto rapporto operativo tra i due indagati e il ritrovamento dei preziosi costituirebbero elementi convergenti a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Le responsabilità di entrambi dovranno comunque essere accertate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.