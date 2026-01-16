Fuga da Napoli alla Bosnia, estradati i 4 rapinatori della Deutsche Bank

PUBBLICITÀ

Sono rientrati ieri in Italia con un volo speciale del governo italiano proveniente dalla Bosnia – Erzegovina ed atterrato oggi pomeriggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, 4 dei soggetti gravemente indiziati di aver commesso, la notte del 22 marzo 2025, la rapina aggravata ai danni della Deutsche Bank a Caserta alla via Bosco. Un altro componente della banda già era stato arrestato, in data 15 luglio, al confine in ingresso in Italia.

Le indagini dopo il colpo in banca

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno consentito di identificare i 6 individui che travisati e giunti a bordo di un’auto, con targhe rubate, si erano impossessati della cassa continua della banca dandosi, subito dopo, alla fuga.

Una delle volanti della Polizia di Stato, giunta sul posto, nel tentativo di bloccare la fuga dell’autovettura dei malviventi, si era posta a sbarramento della strada, tuttavia, questi ultimi, volontariamente, avevano impattato con l’autovettura di servizio ferendo i due agenti.

Erano residenti nei campi rom in provincia di Napoli

I rapinatori, tutti di origine rom, residenti nei campi rom della provincia di Napoli e con numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, la sera dopo la rapina avevano lasciato il territorio nazionale facendo ingresso in Bosnia – Erzegovina.

I sei soggetti erano stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di quella Procura della Repubblica che, internazionalizzate, erano state eseguite già in quel paese dove i soggetti, dopo serrate ricerche degli investigatori italiani, sono stati localizzati.