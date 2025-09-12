PUBBLICITÀ
Fuochi d’artificio feriscono 7 persone alla festa patronale nell’Agro Aversano

Ieri sera ci sono stati 7 feriti alla festa patronale di Maria Santissima Annunziata a San Cipriano D’Aversa. Per tre portantini della statua in processione, come riporta Il Mattino. Per uno sono necessari 50 punti di sutura, colpito alla testa da un fuoco di artificio. 

Per il sindaco Vincenzo Caterino:Sono da bandire, ora e per sempre. Non si può pensare di far esploderli in mezzo alla folla. In passato, per ripararsi dalla loro pericolosità, lo spettacolo dei fuochi di artificio veniva organizzato in campagna ora invece credo che si sia esagerato”.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della locale stazione e della compagnia di Casal di Principe. “Per quanto l’attenzione sia alta è chiaro che dobbiamo essere consapevoli che il rischio di un ritorno alla violenza è assolutamente attivo”, afferma il sindaco di San Cipriano d’Aversa.

