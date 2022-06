Bimbo investito e ucciso a Fuorigrotta, la mamma lascia l’ospedale per l’ultimo saluto a Christian

Risponderà di omicidio stradale e lesioni personali l’uomo che ieri pomeriggio ha investito uccidendolo il piccolo Christian Carezza di soli tre anni a Cavalleggeri. La madre del piccolo, a sua volta investita, ha lasciato l’ospedale San Paolo quando ha saputo della morte del piccolo e ha voluto raggiungere il Policlinico dove era stata trasportata la salma. L’investitore, un 51enne incensurato del posto, è stato aggredito dalla folla e solo l’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Stando a quanto ricostruito, il conducente della Suzuki ha perso il controllo della vettura e, nel tentativo di evitare un’altra vettura, è finito sul marciapiede dove il piccolo si trovava in compagnia della mamma. L’impatto è stato tremendo, con il povero Cristian colpito in pieno. Il passaggio pedonale, piuttosto stretto, ha occluso ogni via di fuga al bimbo e a sua madre. Nell’incidente è stata colpita anche un’altra vettura in sosta (leggi qui l’articolo precedente).

La dinamica dell’incidente, così è morto il piccolo Christian

La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano. Il piccolo era con la madre, nei pressi del mercatino, quando è stato investito dalla Suzuki guidata dal 51enne. Il conducente è uscito di strada ed è finito sul marciapiede, ha colpito un’altra vettura parcheggiata e centrato mamma e figlio, schiacciandoli contro il muro.