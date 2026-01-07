Furti e rapine, Giugliano fuori controllo. L’appello di FdI al Prefetto: “Clima di insicurezza in città”

PUBBLICITÀ

Nuova ondata di criminalità sul territorio. Nel giro di poche ore, la città è stata teatro di una rapina a mano armata e di un furto con scasso ai danni di attività commerciali, alimentando un crescente senso di insicurezza tra cittadini e operatori economici.

Il primo episodio si è verificato nella serata di ieri, 6 gennaio 2026, alle ore 18:39, presso il distributore Ely Gas srl in via Oasi Sacro Cuore 148. Come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, quattro malviventi sono arrivati a bordo di una Fiat 500X di colore azzurro, facendo irruzione nella stazione di servizio. Minacciando il dipendente con una pistola, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 500 euro, per poi darsi alla fuga. Sul caso indaga la Polizia, impegnata nelle attività di identificazione dei responsabili.

PUBBLICITÀ

Poche ore dopo, un nuovo colpo ha colpito il tessuto commerciale cittadino. Nel mirino dei ladri è finito il negozio di ferramenta Aprovitola. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – arrivati a bordo di una Giulietta nera – hanno divelto la saracinesca, fatto irruzione all’interno dell’attività e portato via la cassa, provocando anche ingenti danni alla struttura. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Nei giorni scorsi altri colpi sono stati messi a segno ai danni della vineria Caveu in via Primo Maggio ed in alcuni appartamenti sia al centro che in fascia costiera.

La richiesta di intervento alle istituzioni

Alla luce di questi eventi, è intervenuto Francesco Iovinella, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Giugliano che ha inviato una lettera ufficiale al Prefetto di Napoli e, per conoscenza, alle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Nel documento, il coordinatore esprime “profonda preoccupazione per il grave e persistente clima di insicurezza” che interessa il territorio, sottolineando come i recenti episodi criminosi stiano colpendo attività commerciali e cittadini, “alimentando un diffuso senso di allarme sociale”.

L’iniziativa – si legge nella comunicazione – mira a “richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di un intervento urgente, coordinato e strutturale”, finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio e alla tutela della legalità, della sicurezza e del lavoro. Il rappresentante politico ha inoltre dichiarato la disponibilità per approfondimenti e interviste, ribadendo il ruolo fondamentale dell’informazione nel dare voce alle istanze del territorio.

Preoccupazione tra commercianti e residenti

I due episodi ravvicinati riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana a Giugliano, con commercianti e residenti che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e misure efficaci di prevenzione. Nel frattempo, proseguono le indagini per individuare i responsabili delle rapine e dei furti che, ancora una volta, hanno messo sotto pressione il tessuto economico e sociale della città.