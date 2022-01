Furto e trasporto illecito di rifiuti, doppia operazione dei carabinieri tra Qualiano e Varcaturo: in 3 nei guai

I carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per furto una 26enne di origini rom residente nell’insediamento nella zona ASI di Giugliano. La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione Principe e aveva portato via in auto circa 100 kg di rame per un valore di circa 2 mila euro. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell’area e hanno bloccato la donna, recuperato e restituito la refurtiva.

Un quintale di rifiuti nel cassone di un tre ruote. Carabinieri denunciano 2 persone

I carabinieri della Stazione di Varcaturo denunciato per trasporto illecito di rifiuti un 40enne e un 52enne di Giugliano in Campania già noti alle forze dell’ordine. Sono state sorprese a trasportare illegalmente circa 100 chili di rifiuti non pericolosi. I due sono stati bloccati a bordo di un “tre ruote” mentre trasportavano reti metalliche, tubi in plastica e materiale vario di risulta, in mancanza dei previsti titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti. Il conducente del mezzo è stato denunciato anche per guida senza patente, reato già contestato nell’ultimo biennio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.