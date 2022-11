Ruba un iPhone a Napoli, salvato dai vigili dal linciaggio della folla

Aveva rubato un iPhone 13 al legittimo proprietario mentre telefonava, arrestato dalla Polizia Municipale dell’unità Operativa San Lorenzo, che l’hanno salvato dal linciaggio della folla. Autore del furto un 27enne di nazionalità Ucraina, ora in carcere a Poggioreale. L’episodio si è verificato ieri nella zona del Vasto, dove vive un folto numero di stranieri di varia nazionalità. Dopo aver sottratto il cellulare a un uomo che si trovava fuori al suo locale, una pattuglia in borghese dei vigili urbani dell’unità operativa di San Lorenzo diretta dal comandante Alfredo Marraffino, notando l’accaduto, si è messa all’inseguimento dell’ucraino bloccandolo in via Torino. Alcuni cittadini, che avevano assistito a tutta la scena, hanno cercato di picchiare il 27enne. Soltanto l’intervento degli stessi vigili urbani ha evitato il peggio all’autore del reato, che ha in ogni caso tentato di opporsi all’arresto dei caschi bianchi prima di essere bloccato e trasferito alla Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale. Il cellulare è stato poi restituito al legittimo proprietario.