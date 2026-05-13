Camera ardente allo Stadio Barbera, venerdì i funerali della piccola Alessia

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La camera ardente per Alessia La Rosa è stata allestita nella sala stampa dello stadio Stadio Renzo Barbera, aperta oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. I funerali della piccola saranno celebrati venerdì alle 9.30 nella Cattedrale di Palermo.

In queste ore, da tanti stadi italiani sono arrivati cori, striscioni e messaggi dedicati alla bambina, diventata simbolo di coraggio per migliaia di tifosi. Anche i sostenitori del Venezia avevano invitato Alessia ad assistere insieme a loro all’ultima gara di campionato contro il Palermo, ma le sue condizioni non le hanno permesso di affrontare il viaggio. Già lo scorso novembre, in occasione del suo ottavo compleanno, centinaia di persone si erano ritrovate negli spazi della Fiera di Natale di piazzale Giotto per festeggiarla insieme agli ultras rosanero che le avevano portato regali e striscioni.

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Per anni la madre, Maria Concetta D’Amaso, ha raccontato sui social la lunga battaglia della figlia contro un rabdomiosarcoma alveolare attraverso la pagina Facebook “Aiutiamo Alessia la guerriera”. Alessia ha affrontato quasi sette anni tra chemioterapie, operazioni, radioterapia, risonanze e Tac, sorprendendo spesso gli stessi medici per la sua forza e la voglia di vivere. La famiglia aveva tentato ogni strada possibile, chiedendo consulenze anche all’estero e ricorrendo infine a una terapia sperimentale.

“È la mia guerriera, è la guerriera di tutti. Il dolore è atroce”, dice la mamma Maria Concetta D’Amaso che ha comunicato della morte della bambina nella pagina Facebook a lei dedicata.

“La scomparsa della piccola Alessia La Rosa addolora profondamente tutta la città di Palermo. La sua storia, il suo sorriso e il coraggio straordinario con cui ha affrontato una malattia terribile hanno commosso l’intera comunità, andando ben oltre i confini della nostra città”, dice il sindaco Roberto Lagalla. “Ha affrontato la sofferenza con grande spirito, riuscendo a trasmettere energia e insegnamenti anche agli adulti. A nome dell’amministrazione, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il ricordo di Alessia resterà vivo nel cuore di Palermo”.