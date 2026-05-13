Tenta di corrompere i carabinieri con 10 euro al posto di blocco, arrestato a Pozzuoli

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Un controllo stradale si è trasformato in un arresto ieri mattina a Monterusciello, dove un 56enne di Bacoli ha tentato di corrompere due carabinieri per evitare una multa. La notizia è riportata da Cronaca Flegrea. L’uomo era stato fermato in via Salvatore Di Giacomo durante un posto di blocco dei militari della sezione radiomobile. Dagli accertamenti è emerso che l’auto sulla quale viaggiava era senza revisione. Mentre i carabinieri stavano contestando la violazione, il 56enne avrebbe tirato fuori una banconota da 10 euro, porgendola ai militari con una frase che lasciava poco spazio ai dubbi: «Prendete, vi pago la colazione». Il tentativo di evitare la sanzione è però fallito. I carabinieri hanno rifiutato il denaro e per l’automobilista sono scattate le manette con l’accusa di corruzione.