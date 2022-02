Dramma al Santobono, la piccola Gaia muore dopo un ricovero d’urgenza

Una comunità straziata dal dolore, quella di Sessa Aurunca, per la morte della piccola Gaia. La bimba, 9 anni, ha perso la vita dopo un ricovero d’urgenza al Santobono per un blocco intestinale, ed era in coma farmacologico da alcuni giorni, fino a quando non è sopraggiunta la morte cerebrale.

Gaia ha lottato come una guerriera, per lei fiaccolate e preghiere social

Negli ultimi giorni, mentre Gaia lottava tra la vita e la morte, sono state tante le richieste sui social per invitare tutti alla preghiera. Organizzata anche una fiaccolata dalla cittadinanza di Sessa Aurunca per sostenere i familiari e la piccola. Purtroppo, però, è giunto il drammatico annuncio dalla pagina ‘Generazione Aurunca’. “Gaia, il piccolo angelo di nove anni, non ce l’ha fatta. Il territorio aurunco si chiude nel dolore. Generazione Aurunca abbraccia la famiglia Petruccelli-Zazzero“.

La notizia della sua morte cerebrale ha spento le speranze dell’intera comunità, affranta dal dolore per la perdita improvvisa quanto prematura della bambina. Gaia era la prima di tre figli nati da una coppia di giovani originari di Lauro e Corigliano.