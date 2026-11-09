Garlasco, le lettere della madre di Sempio a Stasi: “La giustizia con te non ha sbagliato”

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Due lettere scritte a mano, parole durissime e un rancore che emerge chiaramente tra le righe. Tornano al centro dell’attenzione del caso Garlasco le missive che Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, avrebbe inviato ad Alberto Stasi mentre quest’ultimo si trovava in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. I documenti, risalenti al 2018 e al 2019, sono stati mostrati durante una puntata di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2.

La seconda lettera, datata 31 gennaio 2019, contiene alcuni passaggi particolarmente duri nei confronti di Stasi. La donna, dopo aver ricordato di non aver ricevuto risposta alla prima missiva, scrive: «Ti ho scritto una lettera più di un mese fa, alla quale come supponevo non ho avuto risposta, però mi ha confermato che la giustizia italiana con te non ha sbagliato».

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Nel testo prosegue con parole ancora più esplicite: «Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina». Ferrari rivolge poi un augurio a Stasi e a chi, a suo dire, avrebbe fatto del male alla sua famiglia e al figlio Andrea, auspicando che la vita restituisca loro ciò che meritano.

Uno dei passaggi più significativi è quello rivolto alla madre di Alberto Stasi, che in televisione aveva sostenuto l’innocenza del figlio. Daniela Ferrari utilizza toni sarcastici e scrive: «Un consiglio per tua madre. Signora? Se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente (come ha dichiarato in tele alle Iene) le consiglio una bella visita oculistica, ne ha bisogno, ma da uno specialista bravo. Se non ha i 120 euro per la visita glieli offro io».

Nella prima lettera, datata 16 dicembre 2018, la madre di Sempio aveva invece raccontato le difficoltà economiche affrontate dalla famiglia per sostenere le spese legali, ribadendo la convinzione dell’innocenza del figlio: «Mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati».

Le due missive si inseriscono nel complesso intreccio di vicende giudiziarie legate all’omicidio di Chiara Poggi, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è invece al centro di una nuova indagine della Procura di Pavia. Il contenuto delle lettere rappresenta uno spaccato del clima di tensione vissuto dalla famiglia Sempio negli anni successivi alla condanna di Stasi.