Giugliano, chiude la pasticceria “I Barone” dopo 10 anni: l’annuncio commuove i clienti

Dopo dieci anni di attività, la pasticceria I Barone di Giugliano abbassa definitivamente la saracinesca. Ad annunciare la chiusura sono stati gli stessi titolari, Salvatore e Rosa Barone, con un messaggio pubblicato sui social nelle ultime ore. Una notizia che ha suscitato grande dispiacere tra i tanti clienti che negli anni avevano scelto il locale di via Santa Caterina da Siena.

«Ringraziamo singolarmente tutti voi per averci preferito in questi dieci anni di attività. Oggi Pasticceria I Barone chiude definitivamente, per motivi personali. Grazie infinite a tutti voi. Ogni abbraccio oggi l’abbiamo sentito col cuore. Vi vogliamo bene», hanno scritto i proprietari nel loro saluto.

Sotto il post si sono moltiplicati i messaggi di affetto e i commenti di clienti dispiaciuti per la decisione. In molti hanno voluto ringraziare Salvatore e Rosa per il lavoro svolto in questi anni, ricevendo anche una risposta dai titolari, che hanno spiegato ulteriormente le ragioni della scelta.

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«Abbiamo deciso di fare questa scelta per vivere il più serenamente possibile un periodo non semplice della nostra vita. Non è una chiusura forzata o per mancanza di lavoro, anzi. E i vostri messaggi ne sono la dimostrazione. Ringraziamo Dio per quello che ci ha donato in questi 10 anni. Ma è arrivato il momento di fermarci e riprendere in mano un pò di serenità. Leggervi tutti ci riempie il cuore. Abbiamo lasciato in voi una parte di noi. Ma è giusto fermarsi e fare spazio a circostanze completamente diverse da ciò che si può pensare. Grazie a tutti voi».