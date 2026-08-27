Geolier e Chiara Frattesi, vacanza da sogno nel resort alle Maldive: fino a 60mila euro a notte

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Una fuga romantica alle Maldive per Geolier e Chiara Frattesi, che dopo settimane trascorse tra concerti e impegni hanno deciso di concedersi qualche giorno di assoluto relax in uno degli angoli più esclusivi dell’Oceano Indiano.

La coppia ha scelto l’atollo di Noonu, nel nord delle Maldive, dove si trova il prestigioso Cheval Blanc Randheli, resort a cinque stelle immerso in un contesto paradisiaco. A svelare alcuni dettagli della vacanza è stata Chiara, che ha condiviso sui social immagini della splendida location, mostrando scorci del soggiorno senza però rinunciare alla consueta discrezione sulla loro vita privata.

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Il viaggio arriva a poche settimane dalla conclusione del tour negli stadi di Geolier. La modella e influencer è stata spesso al fianco del rapper anche durante la tournée e ora i due si sono ritagliati un momento tutto per loro, lontano dai riflettori e dagli impegni professionali.

Il resort scelto dalla coppia

Il Cheval Blanc Randheli è una struttura esclusiva composta da appena 46 ville, distribuite tra spiagge e acque cristalline. Le sistemazioni sono caratterizzate da ampi spazi privati, piscine a sfioro e servizi personalizzati, compreso il servizio di maggiordomo.

Il resort si trova su un’isola privata dell’atollo di Noonu ed è raggiungibile da Malé attraverso un trasferimento in idrovolante. Gli ambienti, curati dall’architetto Jean-Michel Gathy, combinano design contemporaneo, elementi dell’artigianato locale e opere d’arte.

Ma è soprattutto una particolare sistemazione ad aver attirato l’attenzione.

Una villa privata nel cuore dell’oceano

Secondo le immagini condivise da Chiara Frattesi, la coppia potrebbe aver soggiornato nella Private Island del resort, una soluzione pensata per chi cerca il massimo della privacy e dell’esclusività.

Si tratta di un’area privata di circa un ettaro, collegata all’isola principale attraverso un molo e un pontile riservati. La sistemazione comprende una grande villa per gli ospiti e una serie di servizi esclusivi, tra cui una piscina esterna di 25 metri, jacuzzi e una spa privata.

Un vero e proprio rifugio circondato dal mare, dove gli ospiti possono vivere la vacanza in totale riservatezza.

Un soggiorno dal prezzo stellare

E quanto può costare una notte in un luogo simile? Il resort non pubblicizza online una tariffa fissa per la Private Island: per conoscere il prezzo è necessario avviare una trattativa privata con la struttura.

Sul web, tuttavia, vengono riportate cifre che possono arrivare a circa 60mila euro a notte. Una cifra naturalmente fuori dalla portata della maggior parte dei viaggiatori, che rende ancora più esclusiva la vacanza scelta da Geolier e Chiara Frattesi.

Dopo un’estate particolarmente intensa, tra concerti, appuntamenti e impegni, per i due è arrivato dunque il momento di rallentare e godersi qualche giorno in uno dei paradisi più esclusivi delle Maldive.