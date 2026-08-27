Trentola Ducenta piange Ilaria Rennella, morta a 37 anni la giovane farmacista

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Dolore e commozione a Trentola Ducenta per la scomparsa di Ilaria Rennella, farmacista di appena 37 anni e titolare della farmacia di via Circumvallazione. La giovane professionista si è spenta dopo aver affrontato a lungo una malattia, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti la conoscevano. Una morte che ha profondamente colpito la comunità locale, dove Ilaria era conosciuta anche per la sua attività professionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. A piangere la 37enne sono il marito Giulio, la mamma Melina, le sorelle Aurora e Antonella, il fratello Michele e tutti i suoi cari. Anche l’amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia. Il sindaco Michele Apicella, a nome dell’intera cittadinanza, ha manifestato il cordoglio della comunità, sottolineando il forte legame con Ilaria e il dolore per una vita spezzata troppo presto.

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«La comunità si stringe con affetto e partecipazione attorno alla famiglia, custodendo il ricordo di Ilaria», ha dichiarato il primo cittadino. Trentola Ducenta si ritrova così a salutare una giovane donna che lascia un vuoto profondo nei suoi familiari e in quanti hanno avuto modo di conoscerla.