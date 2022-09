Gioia per i fedeli, la Madonna di Fatima arriva in provincia di Napoli: il programma

La Madonna di Fatima arriva in Campania, nello specifico la statua sarà ospitata nella parrocchia di Carditello Santi Giuseppe ed Eufemia in provincia di Napoli “Volevo condividere con voi la gioia e la grazia di avere in mezzo a noi la statua della madonna di Fatima che il 9 ottobre arriverà in elicottero nella nostra terra. L’arrivo della statua della Madonna è in preparazione al 150 anniversario dalla fondazione di questa parrocchia”, dichiara don Fabio Ruggiero.

Tale devozione, poi, è stata sugellata nel 1995 quando l’immagine pellegrina della Vergine ha visitato la nostra comunità. Come sempre, la presenza di Maria è stata sprone alla preghiera, motivo di gioia e di sentita partecipazione e coinvolgimento del popolo. Pertanto, con la presente, Vi invitiamo a supportarci e a condividere con noi questi momenti di preghiera e di fraternità, che coinvolgono tutto il territorio a ritrovarci in una sola comunità e famiglia, promuovendo con il Vostro servizio di comunicazione questi diversi momenti che vi riportiamo per il: DOMENICA 9 OTTOBRE 16.30 Raduno presso il Parco Taglia Cardito 17.00 Arrivo in elicottero della statua della Madonna di Fatima, preghiera di accoglienza. processione verso la Chiesa 18.00 Arrivo a piazza San Giovanni XXII, saluto delle Autorità religiose e civili, cenacolo e S. Messa presieduta da sua Ecc. Angelo Spinillo Vescovo di Aversa Fino alle 23.00 – la chiesa rimarrà aperta per la preghiera silenziosa LUNEDI 10 OTTOBRE 09.00 S. Messa 17.30 Cenacolo 18.30 S. Messa lariano in parrocchia MARTEDI 11 OTTOBRE 09.00 S. Messa 17.30 Cenacolo Mariano in parrocchia 18.30 S. Messa MERCOLEDI 12 OTTOBRE 09.00 S. Messa 17.30 Cenacolo Mariano in parrocchia 18.30 S. Messa 19.30 Proiezione del video della venuta della Madonna di Fatima a Carditello nel 1995 GIOVEDI 13 OTTOBRE (anniversario dell’apparizione) 09.00 S. Messa ed esposizione di Gesù Eucarisita Visita agli ammalatie confessioni 10.00 S. Messa c/o RSA Carditello 12.00 Angelus, pensiero mariano 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 17.30 Cenacolo di preghiera 18.30 S. Messa 21.00 Veglia di preghiera Mariana VENERDI 14 OTTOBRE 09.00 S. Messa ed esposizione di Gesù Eucarisita Visita agli ammalati e confessioni 10.00 Incontro co i ragazzi della scuola Plesso Giovanni Bosco 12.00 Angelus, pensiero mariano 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 17.00 Cenacolo rionale c/o Palazzine IACP 17.30 Cenacolo con gli ammalati 18.30 S. Messa con il sacramento dell’Unzione degli Infermi con la partecipazione dei Gruppi “UALS” 21.00Grande Cenacolo per tuttii giovani in Chiesa SABATO 15 OTTOBRE 09.00-S. Messa ed esposizione di Gesù Eucarisita Visita agli ammalati e confessioni 10.00 Cenacolo in chiesa con i bambini del catechismo 12.00 Angelus, pensiero mariano 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 16.00 Incontro in chiesa con i bambini dell’ACR 18.00 Cenacolo con gli sposi e i fidanzati 18.30 S. Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali (25°,30°,40°,50°). 21.00 Serenata alla Madonna 22.00-7.00 Adorazione eucaristica a turni in riparazione dei peccati contro il Cuore Immacolato di Maria DOMENICA 16 OTTOBRE 07.30-10.00 11.30 Santa Messa Visita agli ammalatie confessioni 17.30 Grande Cenacolo conclusivo in Piazza San Giovanni XXIII 18.30 S. Messa, falò delle letterine, fiaceolata, Atto solenne di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, saluto con sventolio di fazzoletti bianchi .

La comunicazione è partecipazione diretta alla costruzione che ha bisogno sempre più di azioni comunicative. La comunicazione sociale, la Vostra comunicazione, non è neutra ecomunicherà il “prendere parte” quindi il “partecipare” al racconto straordinario di questi momenti nella comunità. La Vostra presenza a questi momenti allo sviluppo anche del territorio per la nostra comunità sarà un dono. Sicuri di una Vostra partecipazione a questi momenti di gioia, Ti saluto e Tibenedico fraternamente.