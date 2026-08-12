Girava con il fucile nel centro di Napoli, nuovi guai per Muscariello

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Cinque giorni prima del raid costato il ferimento ad un barista a via San Sebastiano, Giuseppe Muscariello girava armato imbracciando il fucile. È questo il retroscena emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile sul 20enne della Sanità arrestato per gli spari avvenuti qualche settimana fa nei pressi di piazza Bellini. La polizia e la Dda hanno scoperto che la notte del 18 luglio il giovane girava con un fucile.

Circostanza evidenziata in sede di interrogatorio di garanzia con il gip che non ha convalidato il fermo ma ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere con il giovane che, in precedenza, era anche rimasto vittima di un raid nella zona del Cavone, la stessa zona da cui provengono i giovani con cui era entrato ‘in contatto’ a via San Sebastiano. Con Muscariello è indagato in concorso anche il 19enne Vincenzo Rubino ‘tradito’ proprio dalle dichiarazioni dell’ amico che in sede di interrogatorio ha ammesso che il 19enne sapeva che era armato

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