Rubano l’energia elettrica alla scuola, 2 denunciati ad Aversa

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Controlli mirati ad Aversa hanno portato alla scoperta di un furto di energia elettrica protrattosi per oltre dieci anni ai danni di un istituto scolastico. L’operazione, condotta dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta con la collaborazione dei tecnici Enel e coordinata dal comandante Biagio Chiariello, si è conclusa con la denuncia di due uomini. L’attività di controllo è scattata nell’ambito degli accertamenti sulla regolarità dell’occupazione degli alloggi destinati ai custodi, situati nelle immediate vicinanze dell’istituto Mattei.

Occupazione abusiva e furto di corrente della scuola

Dalle verifiche è emerso che due persone occupavano uno degli immobili senza alcun titolo autorizzativo. Nel corso del sopralluogo è stato inoltre accertato che i due avevano realizzato un allaccio abusivo mediante cavi volanti collegati al contatore dell’istituto scolastico, utilizzando per anni l’energia elettrica a spese della scuola. Al termine degli accertamenti, i due occupanti sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

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I tecnici Enel hanno provveduto alla rimozione del contatore manomesso e agli interventi necessari per interrompere l’allaccio abusivo e ripristinare la regolarità dell’impianto. L’attività si inserisce nel quadro dei controlli della Polizia Provinciale di Caserta finalizzati alla verifica della regolarità nell’utilizzo degli immobili ed al contrasto delle situazioni di illegalità sul territorio.