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Tenta di togliersi la vita negli scavi di Ercolano, salvato dai negoziatori dei carabinieri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tenta il suicidio negli scavi di Ercolano, salvato dai negoziatori dei carabinieri
Tenta il suicidio negli scavi di Ercolano, salvato dai negoziatori dei carabinieri
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Per quattro ore, dall’una alle cinque di stanotte, ha tenuto con il fiato sospeso i carabinieri, un uomo di 34 anni che aveva deciso di suicidarsi negli scavi archeologici di Ercolano, lanciandosi da un’altezza di 30 metri.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale tenenza e anche i negoziatori che, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a convincere l’uomo a desistere.

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A causa del grave stato d’agitazione psicofisica il 118 ha deciso di trasportare il 34enne all’ospedale “Maresca” di Torre del Greco dove si trova tutt’ora per accertamenti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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