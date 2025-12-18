Giugliano ospita il primo circo etico: al centro il benessere animale dell’Imperial Royal Circus

PUBBLICITÀ

Si è tenuta questa mattina, nella hall del tendone dell’Imperial Royal Circus, all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania, la conferenza stampa di presentazione delle nuove iniziative del circo in collaborazione con Siac Europa. Un incontro partecipato e ricco di contenuti, che ha posto al centro temi sociali, culturali e di grande attualità.

All’incontro erano presenti Bianca Montico, segretario generale di Siac Europa, Daniele Mercury, esperto di PET therapy, il veterinario etologo Riccardo Mancini, l’avvocato Hilary Sedu e l’associazione onlus Terra dei Cuori.

Cuore della conferenza è stata la presentazione, da parte dell’Imperial Royal Circus, del primo Circo Etico per il Benessere degli Animali, un progetto che punta a ridefinire il concetto di spettacolo circense attraverso il rispetto degli animali, la tutela dei lavoratori e una maggiore responsabilità sociale. Sul piano giuridico, l’avvocato Hilary Sedu ha sottolineato come la definizione di “circo etico” comporti anche precisi impegni legali, soprattutto in materia di benessere animale, sicurezza sul lavoro e correttezza nella comunicazione verso il pubblico.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle iniziative solidali. L’Imperial Royal Circus, in collaborazione con l’associazione Terra dei Cuori e il Parco Commerciale Grande Sud diretto da Antonio Simeone, ha annunciato una serie di spettacoli completamente gratuiti destinati a persone con disabilità e in condizioni di disagio sociale. Un progetto che mira a rendere il circo un luogo realmente inclusivo e accessibile.

Durante l’incontro sono state inoltre presentate attività socioculturali da svolgersi all’interno degli ospedali, in collaborazione con Confimea Sanità, con l’obiettivo di portare momenti di svago e sollievo a pazienti e famiglie.

Non è mancato un momento di riflessione sul tema della sicurezza del lavoro nei circhi, affrontato alla luce dei recenti tragici eventi che hanno portato alla morte del motociclista Christian Quezada Vasquez, richiamando l’attenzione sulla necessità di standard sempre più elevati per la tutela degli artisti e dei tecnici.

Per la prima volta in Campania, l’Imperial Royal Circus sarà operativo dal 19 dicembre nell’area adiacente al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, con spettacoli programmati fino al 22 febbraio.